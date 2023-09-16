صحة المنيا: تحرير 33 محضرًا لمنشآت طبية مخالفة خلال أغسطس

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية في تكثيف الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم المرور على 589 منشأة طبية خاصة بين (مستشفيات، مراكز طبية، عيادات خاصة، معامل)، موضحا أن الحملات أسفرت عن ضبط 294 منشأة مخالفة، وتحرير 33 محضر غلق إداري، بالإضافة إلى تنفيذ 32 قرار غلق إدارى لمنشآت طبية خاصة مخالفة.

وأوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إنذار 170 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، بالإضافة تحرير محضر ضبط أدوية داخل عيادة خاصة.

يذكر أن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لما يقرب من 229 ألفا و472 حالة على مدار شهر أغسطس الماضي، من خلال مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة والعيادات الخارجية والمتنقلة التي نظمتها المديرية شملت نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وفى تقرير صادر عن مديرية الصحة، أشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن إدارة الطب العلاجي قدمت خلال أغسطس الماضي خدمات طبية وعلاجية لحوالي 229 ألفا و472 حالة، منها 174 ألفا و450 بالعيادات الخارجية، و55 ألفا و22 بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، ورصد التقرير إجراء 7252 عملية جراحية و616 حالة ولادة، وخدمات غسيل كلوى لـ1088 مريضا بإجمالي 12297 جلسة غسيل كلوى، وخدمات علاج طبيعي لـ2003 مريض بإجمالي 8399 جلسة علاج طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ17503 حالة وأشعة تليفزيونية لحوالي 4824 حالة وأشعة مقطعية لـ 2377 حالة، وإجراء 42726 تحليلا، ورسم قلب لـ 3704 حالة و9 حالات مناظير و17 دوبلر، و425 إيكو، و96 c.arm، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ55 ألفا و22 حالة وتقديم خدمات عناية مركزة لـ 860 مريضا وحضانات لـ 646 طفلا بإجمالي 3276 يوم علاج.

حملات تفتيشية علي المنشآت الطبية الخاصة لصحة المنيا