السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة المنيا: تحرير 33 محضرًا لمنشآت طبية مخالفة خلال أغسطس

حملات تفتيشية على
حملات تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة لصحة المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
 

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية في تكثيف الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم المرور على 589 منشأة طبية خاصة بين (مستشفيات، مراكز طبية، عيادات خاصة، معامل)، موضحا أن الحملات أسفرت عن ضبط 294 منشأة مخالفة، وتحرير 33 محضر غلق إداري، بالإضافة إلى تنفيذ 32 قرار غلق إدارى لمنشآت طبية خاصة مخالفة.

وأوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إنذار 170 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، بالإضافة تحرير محضر ضبط أدوية داخل عيادة خاصة.

يذكر أن مديرية الصحة  قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لما يقرب من 229 ألفا و472 حالة على مدار شهر أغسطس الماضي، من خلال مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة والعيادات الخارجية والمتنقلة التي نظمتها المديرية شملت نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وفى تقرير صادر عن مديرية الصحة، أشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن إدارة الطب العلاجي قدمت خلال أغسطس الماضي خدمات طبية وعلاجية لحوالي 229 ألفا و472 حالة، منها 174 ألفا و450 بالعيادات الخارجية، و55 ألفا و22 بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، ورصد التقرير إجراء 7252 عملية جراحية و616 حالة ولادة، وخدمات غسيل كلوى لـ1088 مريضا بإجمالي 12297 جلسة غسيل كلوى، وخدمات علاج طبيعي لـ2003 مريض بإجمالي 8399 جلسة علاج طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ17503 حالة وأشعة تليفزيونية لحوالي 4824 حالة وأشعة مقطعية لـ 2377 حالة، وإجراء 42726 تحليلا، ورسم قلب لـ 3704 حالة و9 حالات مناظير و17 دوبلر، و425 إيكو، و96 c.arm، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ55 ألفا و22 حالة وتقديم خدمات عناية مركزة لـ 860 مريضا وحضانات لـ 646 طفلا بإجمالي 3276 يوم علاج.

حملات تفتيشية علي المنشآت الطبية الخاصة لصحة المنيا
حملات تفتيشية علي المنشآت الطبية الخاصة لصحة المنيا
حملات تفتيشية علي المنشآت الطبية الخاصة لصحة المنيا
حملات تفتيشية علي المنشآت الطبية الخاصة لصحة المنيا
صحة المنيا تحرير 33 مخالفة منشأة طبية خاصة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

مواد متعلقة

إزالة وإيقاف 11 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بمركزى مغاغة ومطاى بالمنيا

اجتماع تنسيقي للبدء في أعمال رصف شارع المجيدي ضمن الخطة الموحدة بملوي

تحرير 28 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية وتفتيشية على المخابز بالمنيا

إزالة 28 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

رئيس مدينة المنيا: رفع 90 طن مخلفات وإزالة 3 حالات تعدي بالقري

أنشطة ثقافية وورش عمل في فعاليات المكتبة المتنقلة بالمنيا (صور)

محافظ المنيا: رضا المواطن هو قمة التميز الحكومى

محافظ المنيا يستقبل عددًا من النواب لمناقشة طلبات المواطنين

الأكثر قراءة

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

"أرجو قبول شرحى وحجتى".. الرئيس السيسى يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء

الرئيس السيسى يوجه بزيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيه

الرئيس السيسى يعلن حزمة من القرارات لتخفيف أعباء الظروف الاقتصادية عن كاهل المواطنين

الرئيس السيسى يوجه بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ600 جنيه

نص كلمة الرئيس السيسى خلال زيارته لبنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات