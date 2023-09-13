تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من مليون مواطن فى المنيا ضمن "100 يوم صحة"

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لمبادرة «100 يوم صحة» بالمحافظة تحت شعار "معاك من أول يوم"، بلغ مليونًا و798 ألفًا و803 حالات منذ بدء الحملة بكافة مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار، مناشداً المواطنين الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة للتيسير على المواطنين والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهداف الحملة.



من جهته؛ أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها في الصحة العامة لـ148 ألفًا و388 حالة، وتطعيم 402 ألف و723 طفلاً وفحص 1914 طفلاً، ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأشار إلى تقديم الخدمة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لحوالي مليون و165 ألف و279 سيدة، بالإضافة إلى تقديم 59 ألفًا و456 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، فضلاً عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال الخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.

وأضاف أنه في مجال مراقبة الأغذية، تم تقديم 22 ألفًا و327 خدمة تنوعت بين المرور على المنشآت الصحية وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة وإعدام أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب تقديم 630 خدمة في مجال صحة البيئة، وذلك من خلال المرور على محطات مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وأخذ عينات مياه من حمامات السباحة.

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا، كانت قد نظمت يوم الإثنين الماضي، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية نزلة طحا بمركز سمالوط على مدار يومين متتاليين 11 و12 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، باستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.