"الاكتشاف المبكر لأورام الثدى" ندوة لإدارة شئون المرأة والطفولة بالمنيا

نظمت إدارة شئون المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لـ مركز ومدينة المنيا ندوة عن “الاكتشاف المبكر لأورام الثدى” تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبحضور اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا ونائبته هبة سيد.

شارك في الندوة فاطمة الزهراء على مدير شئون المرأة والطفولة والأمومة بالمحافظة والدكتورة منال خيرى مدير شئون المرأة والطفولة والأمومة بالوحدة المحلية والدكتور ياسر محمد عبدالجواد مدير مركز الأورام بالمنيا.

وأشاد اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا بالدور الفعال في التوعية الذى تقوم به إدارات شئون المرأة بالمحافظة والوحدة المحلية ودور الدولة فى الحفاظ على صحة المرأة والدعم المقدم من الدولة تجاه الحفاظ على صحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدى وتلقى العلاج المناسب لأن المرأة نصف المجتمع وواجبنا الحفاظ عليها.

وأشارت فاطمة الزهراء إلى أن الهدف من هذه الندوات تقديم خدمات للمرأة فى كل المجالات من صحة وتعليم وتضامن اجتماعى، وأيضا ليس للمرأة فقط ولكن للرجل والمرأة معا.

وأوضح الدكتور ياسر محمد عبدالجواد دور الدولة فى المبادرة الرئسية فى «الكشف المبكر عن أورام الثدى» وكل هذا مجانى، وهذه المبادرة تهدف لتوعية المواطنين والكشف المبكر عن الأورام وليست المشكلة فى معدلات مرتفعة للمرض وليس نقص إمكانات وكوادر طبية، وليس نقصا فى العلاجات الفعالة ولكن المشكلة فى نقص الوعى والخوف لدى من يسمع عن الأورام.

وأشار إلى أن ثلث عدد مرضى الأورام هى أورام الثدى، مشيرا إلى طرق الفحص الذاتى للمرأة وطرق الفحص للكشف المبكر عن الأورام والتدخلات بالأشعة الحديثة الماموجرام بعد سن ٣٥ عامًا للكشف المبكر عن أورام الثدى ومميزات الأشعة فى الكشف عن المرض قبل ظهوره بعام، ونحن الآن نستخدم العلاج المناسب لكل حالة ويوجد لدينا الآن العلاج الموجة وهو من أعلى وأغلى العلاج بالعالم، وكل هذا بالمجان رغم التكاليف الكبيرة على عاتق الدولة، وذلك للحفاظ على صحة الشعب المصرى وتلقى العلاج المناسب لأى أحد من أبنائه.

ندوة الأكتشاف المبكر لأورام الثدي بالمنيا

ندوة الأكتشاف المبكر لأورام الثدي بالمنيا