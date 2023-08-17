ندوات وحملات وأنشطة توعوية وثقافية وفنية وصحية مكثفة بمراكز المنيا

ندوات توعوية وأنشطة وفعاليات ثقافية وفنية وصحية مكثفة شهدتها الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا تضمنت التعريف بالعديد من القضايا التي تخص المجتمع وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بنشر ثقافة التوعية بكافة مراكز المحافظة.

ففي مركز ومدينة المنيا نظمت وحدة السكان بمركز ومدينة المنيا تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وإشراف هالة الشال ندوة للتوعية بالقضية السكانية بقريه طوخ الخيل بعنوان (اتنين كفاية) بحضور الشيخ محمد علي بالأزهر الشريف بالمنيا تم خلالها التعريف بالقضية السكانية وعلاقتها بالتنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة والتأكيد على ضرورة الاهتمام بالأسرة وحسن تربية الأطفال وتوفير حياة كريمة لهم حضر الندوة عدد من المواطنين بقرية طوخ الخيل.

وفي مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة واصلت المكتبة المتنقلة تنفيذ أنشطتها الفنية والثقافية بقرية بني حسن الشروق بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية بني حسن وإدارة الأمومة والطفولة وإدارة المرأة ووحدة حماية الطفل بمجلس مدينة أبوقرقاص، وذلك لنشر الوعي والثقافة من خلال التعريف بدور المكتبة وأنشطتها وخدماتها، حيث تقدم المكتبة المتنقلة العديد من الأنشطة للأطفال والسيدات في محيط تواجدها.

وعقدت الوحدة المحلية لمجلس مدينه مطاي برئاسة المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ندوة تثقيفية لتوعية أهالي مدينة مطاي بأهمية قضية التغذية السليمة وأثرها على الأسرة والمجتمع والتعريف بكيفية تصنيع منتجات الألبان وذلك بالتعاون بين وحدة إدارة السكان بمجلس مدينة مطاي وبين إدارة البحوث الزراعية بالإدارة التعليمية بمطاي.

تم التعريف بأهمية التغذية السليمة في بناء جسم الإنسان وأهمية التغذية الصحية في بناء أفراد مؤثرين بالإيجاب على مجتمعهم سواء في زيادة الإنتاج أو الفكر السليم كما قدم رضا علي مدير مركز البحوث الزراعية بعض النصائح للحضور عن التغذية الصحية وكيفية تجنب السلوكيات السلبية في التغذية واتباع السلوكيات الإيجابية فقط.

وتطرقت الندوة إلى التغذية الصحية من المنظور الديني حيث تحض الأديان على أن يكون الفرد سليمًا معافًا صحيح البدن ويثني على ذلك حتى يتسنى لهم القيام بالدور المطلوب منهم.

ونفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا بالتعاون مع الوحدة المحلية قرية بشلقام التابعة لمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة" والتي استمرت على مدار 3 أيام واستهدفت الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية إلى جانب عقد ندوة عن التوعية الصحية بالتزامن مع إطلاق حملة 100 مليون صحة "والتي أطلقها لرئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وسرعة تقديم العلاج".

ندوات وأنشطة وفعاليات متنوعة بمراكز المنيا

ندوات وأنشطة وفعاليات متنوعة بمراكز المنيا

ندوات وأنشطة وفعاليات متنوعة بمراكز المنيا

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ندوات وأنشطة وفعاليات متنوعة بمراكز المنيا