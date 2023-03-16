خدمات صحية لـ13 ألف سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة بالمنيا

تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس السيسي تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمات الصحية لـ 13 ألف و776 سيدة على مدار شهر فبراير الماضي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة وفي إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

أوضح الدكتور محمد سمير مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة ان المبادرة هدفها الكشف على الامراض المزمنة الغير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وامراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائى فى الدم واجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى ، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها الى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التى تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة الى مركز الاورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.