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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"100 يوم صحة" تقدم 4802 خدمة فى مراقبة الأغذية والبيئة بالمنيا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مبادرة "100 يوم صحة"، تواصل تقديم خدماتها الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين، بالإضافة إلى مراقبة الأغذية والبيئة من خلال فرقها الطبية الثابتة والمتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء، على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مبادرة 100 يوم صحة، قدمت 4602 خدمة متنوعة فى مجال مراقبة الأغذية بين (المرور على المنشآت وتحرير محاضر للمخالفة منها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها ـ إعدام الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك)، كما قدمت صحة البيئة 200 خدمة خلال المرور على محطات مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب تحليل عينات مياه من حمامات السباحة، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

يذكر أن إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بمحافظة المنيا، كانت قد سبق وأعلنت عن ضبط 261 منشأة طبية خاصة مخالفة للاشترطات التي وضعتها الوزارة، وتم توجيه إنذارات لـ183 منشأة منها. وشنت إدارة العلاج الحر في المنيا، حملة علي المنشآت الطبية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، وفى إطار خطة مديرية الصحة بالمنيا لإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة.

صحة المنيا خدمات في مجال مراقبة الأغذية والبيئة مبادرة 100 يوم صحة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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