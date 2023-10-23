بدء أعمال رصف 9 شوارع فى سمالوط بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ضمن الخطة الاستثمارية 2023 /2024 مشددًا على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تيسير انتقال المواطنين وخلق سيولة مرورية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

وتفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، والمهندس أحمد حسن مدير الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنيا، عددًا من الشوارع المدرجة بخطة الرصف للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك للبدء فى رصف الشوارع أو تركيب بلاط إنترلوك.

وأكد رئيس المركز أنه يتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والغاز وسنترال سمالوط والجهات المعنية للانتهاء من تجهيز الشوارع والانتهاء من أي أعمال بها قبل البدء فى الرصف، خاصة وأن عملية الرصف تأتي ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق والشوارع المحلية ذات الأولوية من خلال المشروع القومي للرصف.

ومن جهته؛ أوضح المهندس محمد بكر مدير وحدة الرصف بالمحافظة أن خطة الرصف في سمالوط تشمل تركيب إنترلوك بمتفرعات شارع السلام بحى شرق بطول 2 كم، ورصف شارع امتداد المدارس بداية من مسجد الزهراء حتى المحيط بطول 1،5 كم، وشارع بجوار مدرسة الزراعة بطول 500 م، وشارع الشريف ومتفرعاته بطول 750 م، وشارع جامع عبد الجواد بالمتفرعات بطول 800 م، واستكمال رصف شارع المحطة بطول 1،2 كم، وشارع جامع خضر بطول 450م، واستكمال رصف شارع زهران بطول 500م، وشارع ناصر ومتفرعاته بطول 750م، ليبلغ بذلك إجمالي ما سيتم رصفه 8 كم و450 م فى 9 شوارع بالمركز.