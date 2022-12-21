الانتهاء من رصف طريق الخريجين بطول 13 كيلو متر بمركز سمالوط بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن الانتهاء من رصف طريق الخريجين بمركز سمالوط بطول 13 كيلو متر من قرية العزيمة والاتجاه جنوبا وحتى حدود مركز المنيا شمالاً، وذلك ضمن جهود المحافظة لتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، وفي إطار تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين وبخاصة قطاع الرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.

وأوضح المحافظ، أن طريق الخريجين بسمالوط يعد أحد الطرق الرئيسية والحيوية الذي يخدم أهالي قرى الظهير الصحراوي، لافتا إلى أن الانتهاء من أعمال الرصف يُسهم في عودة الحركة المرورية لطبيعتها والتيسير على المواطنين القاطنين بتلك القرى.

من جانبه، أوضح محمد بكر مدير وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة، أن أعمال رصف طريق الخريجينبسمالوط تأتي ضمن خطة المشروعات المركزية، لافتا إلى أن الأعمال تم تنفيذها تحت إشراف مديرية الطرق بهدف تطوير المناطق والطرق والشوارع المتهالكة ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمي على مستوى جميع مراكز المحافظة.

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