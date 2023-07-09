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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي طوخ بديرمواس

سيارة
سيارة

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غدا، قافلة طبية علاجية بقرية طوخ التابعة لمركز ديرمواس جنوب المحافظة على مدار يومين متتاليين 10و11 من يوليو الجاري، وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم. 

وقال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين لتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

من ناحية آخري كانت مديرية الصحة ، قد سبق وأعلنت عن أنه تم إجراء 53 ألف و35عملية جراحية مجانية على مستوى المحافظة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

صحة المنيا قافلة طبية مجانية أهالي قرية طوخ بمركز ديرمواس مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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