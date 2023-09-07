فحص 1684 مواطنا بقافلة علاجية ضمن "حياة كريمة" في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 4 و 5 من سبتمبر الجاري بقرية الشراينة بمركز سمالوط، حيث نفذت القافلة من خلال 8عيادات متنقلة في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1684 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 205 حالة جراحة ، 365 حالة أطفال، 289 باطنة، 85 نساء ، 27 تنظيم الأسرة، 154 أسنان، 172 رمد، 276 جلدية، 111 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 167 تحليلا ً متنوعاً، و6 حالات أشعة سينية و 77 كشف مبكر للضغط والسكر، و10 حالات خلع أسنان، وتحويل 18 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ165 مترددا لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا كانت قد أعلنت عن تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية في قرية بني قمجر بمركز المنيا على مدار يومين متتاليين 6 و7 من شهر سبتمبر الجارى، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، لافتاً إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

قافلة طبية لأهالي قرية الشراينة بسمالوط لصحة المنيا

قافلة طبية لأهالي قرية الشراينة بسمالوط لصحة المنيا

قافلة طبية لأهالي قرية الشراينة بسمالوط لصحة المنيا

قافلة طبية لأهالي قرية الشراينة بسمالوط لصحة المنيا