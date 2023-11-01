برشلونة يستهدف ضم سافينيو موهبة جيرونا في الموسم الجديد

يبحث نادي برشلونة الإسباني، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، عن صفقة هجومية مميزة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

برشلونة يستهدف ضم موهبة جيرونا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشافي أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب البرازيلي سافينيو، مهاجم جيرونا، لتدعيم الجبهة الهجومية لفريق برشلونة في الموسم القادم 2024-2025.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة يراقب سافينيو عن كثب، خاصة بعد تألقه رفقة ناديه جيرونا منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن تشافي يرى أن سافينيو هو اللاعب الأنسب لخططه في المستقبل، وأنه قادرًا على التطور بشكل أكبر في حال انضم إلى صفوف الفريق الكتالوني.

ويتميز الشاب البرازيلي، صاحب الـ19 عامًا، بالسرعة داخل الملعب، بجانب تمتعه بمهارات فنية رائعة وقدرة على المراوغة وتسجيل الأهداف وصناعة التمريرات الحاسمة.

يأتي ذلك في إطار خطة نادي برشلونة في الدفاع عن لقب الدوري الإسباني، الذي توّج به في الموسم الماضي 2022-2023.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل الموافق 4 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق برشلونة قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 1-2، في الجولة الماضية من كلاسيكو الدوري الإسباني.