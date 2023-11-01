الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرقام محمد صلاح مع ليفربول أمام بورنموث قبل مواجهة كأس الرابطة الإنجليزية؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لمواجهة بورنموث في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره بورنموث على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة للموسم الجاري 2023 - 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا فعل محمد صلاح أمام بورنموث قبل مواجهة اليوم؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام بورنموث قبل مباراة كأس الرابطة الإنجليية المرتقبة، وذلك على النحو التالي:

- ستكون هذه المواجهة الأولى التي يخوضها محمد صلاح ضد نادي بورنموث في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

- وإجمالًا، خاض محمد صلاح 9 مواجهات أمام بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول، إذ قاد فريقه للفوز في 8 مباريات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط.

- وخلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 9 أهداف وقدم تمريرة واحدة حاسمة. 

تاريخ مواجهات ليفربول وبورنموث قبل مواجهة كأس الرابطة الإنجليزية

- ستكون مباراة اليوم هي الثالثة في تاريخ مواجهات ليفربول وبورنموث في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.

- والتقى الفريقان من قبل في مباراتين، في كأس الرابطة الإنجليزي، كان التأهل خلالهما من نصيب ليفربول.

- وكانت المباراة الأولى في موسم 2014 - 2015، وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-1 في الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

- أما المباراة الثانية، فقد كانت في موسم 2015 - 2016، والتي انتهت بفوز ليفربول بهدف نظيف، في الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة.

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تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية.. محمد صلاح أساسيًا

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معلق مباراة ليفربول ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية 

وسيتولى المُعلّق الرياضي "أحمد البلوشي" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 3

مشوار ليفربول وبورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية

وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد تأهل لهذا الدور، بعدما تغلّب على ليستر سيتي بنتيجة 3-1، في دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

في المقابل، تأهل فريق بورنموث لهذا الدور، بعدما تغلّب على ستوك سيتي بهدفين دون رد، في دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة خلال الموسم الجاري.

محمد صلاح صلاح بورنموث ليفربول كأس الرابطة الإنجليزية

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تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية.. محمد صلاح أساسيًا

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