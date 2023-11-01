الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية.. محمد صلاح أساسيًا

تشكيل ليفربول
تشكيل ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة.

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بورنموث على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز – كوانساه - جويل ماتيب - تشامبرز.

خط وسط الملعب: هارفي إليوت – إندو - كورتيس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو.

 

معلق مباراة ليفربول ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية 

وسيتولى المُعلّق الرياضي "أحمد البلوشي" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 3

 

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مشوار ليفربول وبورنموث في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية

وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد تأهل لهذا الدور، بعدما تغلّب على ليستر سيتي بنتيجة 3-1، في دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

في المقابل، تأهل فريق بورنموث لهذا الدور، بعدما تغلّب على ستوك سيتي بهدفين دون رد، في دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة خلال الموسم الجاري.

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