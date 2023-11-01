من بينهم الأهلى وصن داونز.. "كاف" يُعلن المرشحين لجائزة أفضل نادٍ فى إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2023.

وقال «كاف» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمت كلًا من الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، والوداد البيضاوي المغربي، والرجاء البيضاوي المغربي، والترجي التونسي، واتحاد العاصمة الجزائري، وشباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، وآسيك ميموزا الإيفواري، ومارومو جالنتس الجنوب إفريقي.

The best of the best. 🔝



Your nominees for Club of the Year (MEN) award are here!#CAFAwards2023 pic.twitter.com/dCsMG8rNae — CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

وكان الأهلي قد تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بالفوز على الوداد المغربي في الدور النهائي للبطولة.

وحصد اتحاد العاصمة الجزائري لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز، إلى جانب تتويجه بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

وكان «كاف» قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، عن أن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لهذا العام ستقام يوم 11 ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية، وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

كما سيتم أيضًا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل منتخب، وسيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

وكان ساديو ماني نجم منتخب السنغال، قد تُوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.

ويتصدر الإيفوارى، يايا توريه، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة "الأفضل فى إفريقيا" (2011، 2012، 2013، 2014)، ويليه صامويل إيتو (2003، 2004، 2005، 2010)، ديدييه دروجبا (2006 و2009)، محمد صلاح (2017، 2018)، نوانكو كانو (1996 و1999)، ساديو مانى (2019، 2022)، رياض محرز(2016)، عبيدى بيليه (1992).