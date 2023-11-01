الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

من بينهم الأهلى وصن داونز.. "كاف" يُعلن المرشحين لجائزة أفضل نادٍ فى إفريقيا

الأهلي
الأهلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2023.

وقال «كاف» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمت كلًا من الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، والوداد البيضاوي المغربي، والرجاء البيضاوي المغربي، والترجي التونسي، واتحاد العاصمة الجزائري، وشباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، وآسيك ميموزا الإيفواري، ومارومو جالنتس الجنوب إفريقي.

وكان الأهلي قد تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بالفوز على الوداد المغربي في الدور النهائي للبطولة.

وحصد اتحاد العاصمة الجزائري لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز، إلى جانب تتويجه بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

وكان «كاف» قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، عن أن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لهذا العام ستقام يوم 11 ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية، وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

 كما سيتم أيضًا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل منتخب، وسيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا. 

وكان ساديو ماني نجم منتخب السنغال، قد تُوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.

ويتصدر الإيفوارى، يايا توريه، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة "الأفضل فى إفريقيا" (2011، 2012، 2013، 2014)، ويليه صامويل إيتو (2003، 2004، 2005، 2010)، ديدييه دروجبا (2006 و2009)، محمد صلاح (2017، 2018)، نوانكو كانو (1996 و1999)، ساديو مانى (2019، 2022)، رياض محرز(2016)، عبيدى بيليه (1992).

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاهلى صن داونز حفل جوائز الاتحاد الإفريقي جوائز الكاف

مواد متعلقة

حصاد المحترفين.. تألق صلاح ومرموش وعودة الننى للظهور مع أرسنال

مدرب الوداد المغربى: سعيد بالفوز على الترجى.. وفى انتظار التأهل من قلب تونس

هيويلند وراشفورد يقودان هجوم "يونايتد" أمام مانشستر سيتي

أعلام فلسطين تتواجد فى مدرجات ملعب مباراة صن داونز والأهلى

فى غياب شالويل ولوكاس كوستا.. صن داونز يعلن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى

ريال مدريد يعلن إصابة تشاومينى

الوداد يستضيف الترجى فى مواجهة نارية بنصف نهائى الدورى الإفريقى

الشوط الأول.. نكيتياه يمنح التقدم لـ أرسنال أمام شيفيلد فى الدورى الإنجليزى

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام صن داونز فى إياب نصف نهائى الدورى الإفريقى

أسرة المذيعة الراحلة سارة حسن تستقبل العزاء من مسجد المشير اليوم

"تذكرتى" تعلن مواعيد فتح بوابات ستاد القاهرة لمباراة الأهلى وصن داونز

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-11-2023 فى مصر

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"