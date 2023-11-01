أديداس تكشف عن حذاء خاص لـ ميسى بعد تتويجه بالكرة الذهبية

كشفت شركة "أديداس" للملابس الرياضية عن حذاء خاص للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي بعد تتويجه بالكرة الذهبية.

ونال صاحب الـ36 عامًا الجائزة للمرة الثامنة في مسيرته، رغم أنه يلعب خارج قارة أوروبا منذ نهاية الموسم الماضي، وهي سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

وكشفت "أديداس" عن حذاء ميسي الذي حمل اسم X Crazyfast "إل أوتشو".

fact: you need to get boots that match your rings. 🤝



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وظفر ليو بالجائزة بعد قيادته منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 بقطر للمرة الثالثة في تاريخ بلاده، والأولى منذ 36 عامًا.

ميسي قدم دورًا استثنائيًا في تتويج بلاده باللقب الغائب عن خزائنهم لفترة طويلة، متفوقًا على منافسه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والذي حل في المركز الثاني.

وفازت آيتانا بونماتي لاعبة منتخب إسبانيا وبرشلونة، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم للسيدات.

وفاز الإنجليزي جود بيلينجهام بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم، وفاز البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة سقراط للأعمال الخيرية، كما تُوج الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بجائزة كوبا لأفضل حارس مرمى في العالم.

وفاز النرويجي إيرلينج هالاند بجائزة جيرد مولر لأفضل هداف في العالم، كما فاز فريقه مانشستر سيتي بجائزة أفضل نادٍ في العالم.