جوائز "كاف".. سداسى الأهلى ومصطفى فتحى يتنافسون على جائزة أفضل لاعب داخل القارة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف"، عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2023.

وجاء على رأس المرشحين سداسي النادي الأهلي محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، علي معلول، محمود “كهربا”، حسين الشحات وبيرسي تاو.

كما تواجد مصطفى فتحي جناح بيراميدز ضمن المرشحين وزميله الكونغولي فيستون مايلي.

وضمت القائمة كلا من، ثنائي اتحاد العاصمة الجزائري أسامة بن بوت وزين الدين بلعيد، والجزائري أيمن محيوس لاعب يفردون سبورت السويسري، الكونغولي ماكابي ليليبو لاعب فالنسيان الفرنسي، المالي ديجيجي ديارا حارس مرمى يانج أفريكانز التنزاني وثلاثي الوداد المغربي يحيى عطية الله، يحيى جبران ويسوف المطيع.

كما ضمت القائمة ثنائي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بيتر شالوليلي ورونيون ويليامز حارس المرمى بجانب ورانجا شيفافيور لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وأخيرًا التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري.

أداء مُبهر قدموه داخل القارة. 🌍



قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا. ✨#CAFAwards2023 pic.twitter.com/beaP3HK4T9 — CAF - عربي (@caf_online_AR) November 1، 2023

الشناوى ينافس أونانا وبونو على جائزة أفضل حارس فى إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023.

وحسبما ذكر "كاف" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، يتنافس على نيل الجائزة مع كل من ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب والهلال السعودي، وأندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون ومانشستر يونايتد الإنجليزي، والجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس منتخب جنوب إفريقيا وفريق صن داونز، وإدوارد ميندي حارس مرمى أهلي جدة السعودي ومنتخب السنغال، وأسامة بنبوت حارس اتحاد العاصمة الجزائري، ويوسف المطيع حارس الوداد المغربي، ودجيجي ديارا حارس مرمى منتخب مالي ونادي يانج أفريكانز التنزاني، وباب مامادو سي حارس منتخب السنغال للمحليين، ونادي رويال بوسو دور البلجيكي، ولاندينج بادجي حارس منتخب السنغال تحت 20 عامًا، ونادي أم صلال القطري.