ثنائي منتخب المغرب على رأس المرشحين لأفضل لاعب شاب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2023.

وضمت القائمة ثنائي منتخب المغرب عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس الإسباني وبلا الخنوس لاعب جينك البلجيكي وثنائي بوركينا فاسو ودانجو واتارا لاعب بورنموث الإنجليزي وسوليماني أليو لاعب نيو ستارز المحلي.

كما ضمت القائمة الغاني إيرنست نوماه لاعب ليون الفرنسي، النيجيري جيفت أوربان لاعب جينت البلجيكي ورباعي السنغال أمارا ضيوف لاعب جينرسيون فوت السنغالي، بابي ديوب، بابا أمادو ديالو لاعب ميتز الفرنسي ولامين كامارا لاعب ميتز.

مُستقبل القارة الإفريقية 🤩



قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي شاب 👇#CAFAwards2023 pic.twitter.com/g0noqRGDOw — CAF - عربي (@caf_online_AR) November 1، 2023

من بينهم "كولر".. "كاف" يُعلن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2023.

وقال «كاف» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن القائمة تضم كل من: السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، ووليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، وأليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، وعبدالحق بن شيخة، المدير الفني السابق لاتحاد العاصمة الجزائري، والبلجيكي توم سانتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، وأمير عبدو (من جزر القمر)، المدير الفني لمنتخب موريتانيا، وباسيرو كاندي، المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو، وخوان ميشا، المدير الفني لمنتخب غينيا الإستوائية، وشيكينيو كوندي، المدير الفني لمنتخب موزمبيق، وباب ثياو، المدير الفني للمنتخب السنغالي للمحليين.

يذكر أن أليو سيسيه، قد توج بجائزة أفضل مدرب في القارة السمراء، لعام 2022، في الحفل الذي أقيم بالمغرب في العام الماضي.

وكان «كاف»، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، أن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لهذا العام، سيقام يوم 11 ديسمبر المقبل، بمدينة مراكش المغربية. وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

كما سيتم أيضًا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الأندية الإفريقية، وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب. وسيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.