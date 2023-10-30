هل فقد تشافي ثقة إدارة برشلونة بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد؟

اجتمع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، بالمدرب تشافي هيرنانديز، عقب الهزيمة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وكان فريق برشلونة قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، في الكلاسيكو بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

كواليس اجتماع لابورتا مع تشافي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن خوان لابورتا اجتمع مع تشافي لمدة أكثر من ساعة عقب هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد، في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة، أنه خلال هذا الاجتماع، أكد خوان لابورتا أن الهزيمة أمام ريال مدريد أمرًا جديًا، ويجب تداركه خلال المباريات المقبلة في الموسم الجاري لتعويض تأخر الفريق عن صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وأشار برنامج "إل شرينجيتو" الإسباني الشهير، إلى أن لابورتا اجتمع مجددًا مع تشافي لمدة 5 دقائق، وأنه كان لقاءً هادئًا، حيث شارك فيه عدة أشخاص آخرين.

وأقيم هذا الاجتماع الصغير في غرفة الطعام، حيث تحدثوا عن أحداث مباراة الكلاسيكو، بالإضافة إلى رحلة خوان لابورتا إلى باريس لحضور حفل الكرة الذهبية، للإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في عام 2023. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وأكدت التقارير الصحفية، أنه رغم الهزيمة في مباراة الكلاسيكو، فإن تشافي لا يزال يحظى بثقة ودعم مُطلقين من قِبل إدارة برشلونة، وأنه قادرًا على تعويض تأخره والعودة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني والدفاع عن اللقب هذا الموسم 2023-2024.

وبعد الهزيمة، يتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، خلف ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 28 نقطة.