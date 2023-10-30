الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل فقد تشافي ثقة إدارة برشلونة بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد؟

لابورتا مع تشافي
لابورتا مع تشافي

اجتمع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، بالمدرب تشافي هيرنانديز، عقب الهزيمة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وكان فريق برشلونة قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، في الكلاسيكو بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

 

كواليس اجتماع لابورتا مع تشافي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن خوان لابورتا اجتمع مع تشافي لمدة أكثر من ساعة عقب هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد، في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة، أنه خلال هذا الاجتماع، أكد خوان لابورتا أن الهزيمة أمام ريال مدريد أمرًا جديًا، ويجب تداركه خلال المباريات المقبلة في الموسم الجاري لتعويض تأخر الفريق عن صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وأشار برنامج "إل شرينجيتو" الإسباني الشهير، إلى أن لابورتا اجتمع مجددًا مع تشافي لمدة 5 دقائق، وأنه كان لقاءً هادئًا، حيث شارك فيه عدة أشخاص آخرين.

وأقيم هذا الاجتماع الصغير في غرفة الطعام، حيث تحدثوا عن أحداث مباراة الكلاسيكو، بالإضافة إلى رحلة خوان لابورتا إلى باريس لحضور حفل الكرة الذهبية، للإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في عام 2023. لمطالعة التفاصيل من هنا.

txt

الصحف البريطانية تتحدث عن ثلاثية مانشستر سيتى أمام اليونايتد وأزمة لويس دياز

txt

كوندي يُدعم أهل غزة مجددًا: لديهم أحلام وقصص مثلنا تمامًا

 

وأكدت التقارير الصحفية، أنه رغم الهزيمة في مباراة الكلاسيكو، فإن تشافي لا يزال يحظى بثقة ودعم مُطلقين من قِبل إدارة برشلونة، وأنه قادرًا على تعويض تأخره والعودة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني والدفاع عن اللقب هذا الموسم 2023-2024.

وبعد الهزيمة، يتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، خلف ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 28 نقطة.

لابورتا تشافي برشلونة ريال مدريد كلاسيكو الدوري الإسباني الدوري الاسباني خوان لابورتا

مواد متعلقة

صلاح يطارد هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الأسبوع العاشر

كوندي يُدعم أهل غزة مجددًا: لديهم أحلام وقصص مثلنا تمامًا

الصحف البريطانية تتحدث عن ثلاثية مانشستر سيتى أمام اليونايتد وأزمة لويس دياز

البالون دور.. موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30-10-2023 والقنوات الناقلة

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام اليونايتد في ديربي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نوتينجهام فورست فى الدورى الإنجليزى

"ديربي العاصمة".. مانشستر يونايتد يتفوق نسبيًا أمام السيتي قبل قمة الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

خبير اقتصادي مقاطعة المنتجات الأجنبية تسبب في ازدها مبيعات المنتج المحلي

صلاح يطارد هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الأسبوع العاشر

"ظل يسير في ركبي".. لماذا كانت نجوى فؤاد تخاف من إبليس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع فى بيت "جدتى"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

جلال حمام

مصر.. يدٌ تُعمِّر ويدٌ تصنع السلام

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة