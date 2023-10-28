السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أنشيلوتي: قدمنا شوطا للنسيان.. وبيلينجهام يمكنه إحراز 25 هدفا هذا الموسم

أنشيلوتي
أنشيلوتي

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن فريقه قدم شوط أول للنسيان أمام برشلونة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بالليجا.

وكان ريال مدريد قد حقق فوزا ثمينا على برشلونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الكتالوني ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

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أنشيلوتي: استحوذنا على المباراة بمشاركة مودريتش

قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة " لم نكن بمستوانا في الشوط الأول وكان شوطًا للنسيان، في الاستراحة قلت للاعبين إن تلك المباريات قد تخسر فيها لكن ليس بتلك الطريقة، وينبغي أن يكون هناك حافزًا أكبر للاعبين".

وأضاف: "أول 60 دقيقة؟ في بعض الأحيان لا تلعب بالطريقة التي تريدها".

وواصل حديثه "مودريتش غير ديناميكية المباراة لأننا معه استحوذنا أكثر على المباراة وجعل برشلونة تتراجع في الضغط وبيلينجهام كان فعالا جدا وسجل الهدف الأول والثاني".

وتابع: "بيلينجهام فاجئنا جميعا خاصةً بتسديداته القوية لأنه في العادة لا يسدد كثيرا وخو يبدو وكأنه لاعب مخضرم بسبب سلوكه".

وشدد المدرب الإيطالي: "مواجهة اليوم كانت فقط بثلاثة لاعبين لكن نشعر وكأننا فزنا في مباراة صعبة للغاية، لقد أنهينا العديد من المواجهات الصعبة في الدوري ومازلنا في صدارة جدول الترتيب ويجب ان نقاتل حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "مهمتي هي أن أخرج أفضل ما في كل لاعب وبيلينجهام يمكنه بسهولة إحراز 20 و25 هدفًا في الموسم، لأنه بدأ بشكل جيد، نحن لا نعتبره هداف ولكن حاليا هو يسجل الكثير من الأهداف ولكننا نتوقع الكثير أيضا من باقي أفراد الهجوم".

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