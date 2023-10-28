السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشافي عن الكلاسيكو: كنا نستحق أكثر من ذلك ولم نخسر بسبب التحكيم

تشافي
تشافي

يرى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أن فريقه كان يستحق الفوز بمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، ببطولة الدوري الإسباني.


وخسر برشلونة أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو بالجولة الـ11 ضمن لقاءات الدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف.


وقال تشافي في تصريحات عقب المباراة: "نحتاج إلى 5 أو 6 فرص للتسجيل ولكن ريال مدريد سجل هدفين من فرصتين ونصف فقط، أعتقد أننا كنا نستحق الفوز ولكن هذا ما يحدث عندما تضيع ريال مدريد".

وأضاف: "كنا جيدين في 60 دقيقة ولكن هذه هي كرة القدم، حتى التعادل لم يكن كافيًا بالنسبة لنا وأعتقد أننا لعبنا مباراة للفوز ولكننا خسرنا؛ نتيجة المباراة سيئة على الرغم من أننا لعبنا مباراة جيدة في رأيي، ولكن  الهدف هو الفوز بالدوري ومازال كذلك".


وأكمل: "أعتقد أن نهجنا سار بشكل جيد ولكننا افتقرنا للفعالية، لقد جعلونا نعاني في نهاية المباراة ولكن بصراحة إذا كان هناك فريق يستحق أن يفوز بالمباراة فوجب أن يكون نحن".


ودخل تشافي في مشادة مع فينسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد، في إحدى الكرات المشتركة بين فينسيوس وأراوخو.


وعن هذه المشادة، قال تشافي: "أخبرت فينسيوس أن الكرة ليس بها خطأ ولدي احترام كامل لللاعبين ولن تراني أثير الجدل أبدًا، أنا أحترم فينسيوس ومعجب به كلاعب ولا توجد مشكلة، لقد عانقته وقلت إنه ليس خطأ".


وتحدث عن أداء جافي قائلًا: "دور وسط الملعب دفاعيًا هو استعادة الكراة واللعب بقوة، سيطرنا على مدريد بشكل جيد للغاية ولم ينتجوا سوى القليل، الهدف الأول من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ثم عرضية من كرة مرتدة سجلوا الهدف الثاني، مازلنا في الجولة الـ11 يجب الصبر ومواصلة العمل، لقد لعب الفريق مباراة جيدة للغاية".

وعاد للحديث عن نتيجة المباراة: "أعتقد أننا كنا نستحق أكثر من ذلك".

واستكمل: "بيلينجهام لاعب عظيم ولكن في الحقيقة هو الآن في لحظة سعيدة، حيث تسقط عليه الكراة وترتد إليه".


وأنهى تصريحاته متحدثًا عن التحكيم: "في غرفة خلع الملابس يتحدث اللاعبون عن ركلة جزاء، لا أعرف ولكن ليس هذا المهم لم نخسر بسبب الحكم، خسرنا لأننا لم نكن فعالين".

 

تشافي هيرنانديز برشلونة ريال مدريد الدوري الاسباني مباراة برشلونة وريال مدريد

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