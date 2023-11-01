يهتم المصريون بمتابعة حالة الطقس اليوم الأربعاء 1-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة يوميًا، خاصة الموظفين والأباء والأمهات بسبب التأقلم على ارتداء الملابس المناسبة والملائمة لدرجة الحرارة، ومع شهور فصل الخريف وتغيير الحالة الجوية مع انخفاض درجات الحرارة تدريجيا في كافة محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 1-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليومي حالة الطقس اليوم الأربعاء 1-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث أكدت على استمرار فرص سقوط الأمطار في مناطق مختلفة، ومن الممكن أن تصل إلى العاصمة القاهرة، وتشير خريطة الظواهر الجوية إلى مناطق سقوط الأمطار المتوقعة اليوم.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا على العاصمة والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وحارًا على جنوب الصعيد.

وفي أول الليل، يتوقع أن يكون الطقس لطيفًا مائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كما تتوقع الهيئة تكون شبورة مائية صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وذلك حتى الساعة الثامنة صباحًا.

نشرة درجات الحرارة اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الأول من نوفمبر وهي كالآتي:

درجات الحرارة اليوم في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 30 – أما الصغرى 22.

درجات الحرارة اليوم في السواحل الشمالية العظمى 27 – أما الصغرى 20.

درجات الحرارة اليوم في جنوب سيناء العظمى 32 – أما الصغرى 23.

درجات الحرارة اليوم في شمال الصعيد العظمى 31 – أما الصغرى 18.

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درجات الحرارة اليوم في جنوب الصعيد العظمى 35 – أما الصغرى 23.

حالة البحر الأحمر والمتوسط اليوم الأربعاء 1-11-2023

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها إلى حالة البحر المتوسط وأفادت بأنها معتدلة، وأن ارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، وأن اتجاه الرياح شمالي غربي. وأضافت الهيئة أن حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وأن ارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.25 إلى 1.75 متر، وأن اتجاه الرياح شمالي غربي.