الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف يؤثر منخفض البحر الأحمر على حالة الطقس غدًا الأحد؟

الطقس
الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الأحد التاسع والعشرون من شهر أكتوبر الجاري حيث تسود الأجواء في ساعات النهار طقس مائل للحرارة على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تكون الأجواء حارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد وتكون الأجواء لطيفة أول الليل بينما يكون مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا الأحد 

وتشهد الأجواء شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى في  الصباح الباكر وتكون كثيفة أحيانا في مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

كما من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدًا الأحد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة

بنسبة حدوث (50 % تقريبا) وتكون رعدية أحيانا تمتد خفيفة (بنسبة حدوث 30 % تقريبا) الي خليج السويس وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة  وحالة الطقس غدًا الأحد 

القاهرة، العظمى، 31 والصغرى 22، الإسكندرية، العظمى 29 الصغرى 21، بنها، العظمى 31، الصغرى، 21 دمنهور، العظمى، 30 الصغرى، 22، وادي النطرون، العظمى 30، الصغرى،22 كفر الشيخ، العظمى،30 الصغرى،،22 المنصورة، العظمى 30 الصغرى،21 الزقازيق، العظمى 31 الصغرى،22 شبين الكوم، العظمى 31 الصغرى،22 طنطا، العظمى 30 الصغرى 21، دمياط، العظمى 28 الصغرى 22، بورسعيد، العظمى 28 الصغرى 22، الإسماعيلية، العظمى 32 الصغرى 21، السويس، العظمى 32 الصغرى 22، العريش، العظمى 30 الصغرى 21، الغردقة، العظمى 33 الصغرى 23، سفاجا، العظمى 32 الصغرى 23، مرسى علم، العظمى 33 الصغرى 24، الوادى الجديد، العظمى 36 الصغرى، 21 مرسى مطروح العظمى 27 الصغرى 19، بني سويف العظمى 34 الصغرى 19، الفيوم، العظمى 33 الصغرى 20، المنيا، العظمى 34 الصغرى 20، سوهاج، العظمى 35 الصغرى 21، قنا العظمى 23 الأقصر، العظمى 37 الصغرى 23، أسوان، العظمى 37 الصغرى 24.

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