حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة الثلاثاء 31-10-2023 بمحافظات مصر

مع بداية الساعات المبكرة شغل أذهان المواطنين معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في محافظات مصر، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث سيسود طقس مائل للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى وبالوجه البحري وشمال الصعيد وفي جنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس معتدل على السواحل الشمالية حار على مناطق جنوب الصعيد في ساعات النهار.

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وعن حالة الطقس ليلًا، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن ضمن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، لفتت هيئة الأرصاد الجوية في مصر إلى شبورة مائية كثيفة صباحًا على الكثير من الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من كافة المسطحات المائية المؤدية من القاهرة وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية وبمدن القناة ومناطق وسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد طقس اليوم الثلاثاء سقوط أمطار خفيفة إلى أمطار متوسطة ستكون رعدية أحيانًا على الكثير من المناطق في السواحل الشمالية والوجه البحري وبمدن القناه وسيناء وفي مدينتي حلايب وشلاتين، وستمتد خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتكون على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31-10-2023، كما يلي.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر