فرص سقوط أمطار.. حالة الطقس حتى السبت 4 نوفمبر 2023

كشفت هيئة الأرصاد الجوية التفاصيل الكاملة لحالة الطقس اعتبارا من اليوم الأحد 29 أكتوبر إلى السبت 04 نوفمبر 2023، وفقا لخريطة التنبؤات الجوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في النشرة الأسبوعية لها قبل قليل، إلى أنه خلال هذه الفترة متوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس يميل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما تشهد البلاد خلال تلك الفترة، شبورة مائية في الصباح الباكر تكون كثيفة أحيانا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس الأحد 29 أكتوبر إلى الخميس 2 نوفمبر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اعتبارا من الأحد 29 أكتوبر إلى الخميس 2 نوفمبر توجد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة يومى الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من القاهرة الكبرى.النشرة الأسبوعية لحالة الطقس.



ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24.