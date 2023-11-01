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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد اعتماد التوقيت الشتوى.. مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 1-11-2023

الصلاة
الصلاة

يتصدر البحث عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 1-11-2023 عبر محرك البحث جوجل، بعد أن اعتمدت الدولة التوقيت الشتوي يوم الجمعة الماضية الموافق 27 أكتوبر 2023، لذا حدث تغير في مواقيت الصلوات الخمس، ويحرص المسلمون على أداء الصلاة في موعدها كي ينالوا الفضل والأجر كاملًا.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 1-11-2023

وفي السطور الآتية يقدم "الدستور" للقراء مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 1-11-2023 عقب تطبيق التوقيت الشتوي فى القاهرة وعدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 

موعد الصلاة فى القاهرة الأربعاء 1-11-2023

وقت صلاة الفجر 4:40  ص.

موعد صلاة الظهر 11:39 ص.

موعد صلاة العصر 46: 2 م.

موعد صلاة المغرب 5:11 م.

موعد صلاة العشاء  6:28.

موعد الصلاة فى الإسكندرية الأربعاء 1-11-2023       

وقت صلاة الفجر 4:45 ص.

موعد صلاة الظهر 11:43 ص.

موعد صلاة العصر 2:50 م.

موعد صلاة المغرب 5:13 م.

موعد صلاة العشاء 6:33 م. 

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

موعد الصلاة فى الإسماعيلية الأربعاء 1-11-2023

وقت صلاة الفجر 4:36 ص.

موعد صلاة الظهر 11:35 م.

موعد  صلاة العصر 2:42 م.

موعد صلاة المغرب 5:06 م.

موعد صلاة العشاء 6:24  م.         

موعد الصلاة بشرم الشيخ الأربعاء 1-11-2023

وقت صلاة الفجر 4:27 ص.

وقت صلاة الظهر 11:26 ص.

موعد صلاة  العصر 2:37 م.

وقت صلاة المغرب 5:01 م.

وقت صلاة العشاء 6:17 م.     

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

موعد الصلاة فى أسوان الأربعاء 1-11-2023

وقت صلاة الفجر 4:31  ص.

موعد صلاة الظهر 11:33 ص.

موعد صلاة العصر 46: 2 م.

موعد صلاة المغرب 5:11 م.

موعد صلاة العشاء 6:25 م.

مواقيت الصلاة في أسيوط

وقت صلاة الفجر 4:40 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:40 صباحًا.

موعد أذان العصر 2:51 مساءً.

موعد أذان المغرب 5:14 مساءً.

موعد أذان العشاء 6:31 مساءً.

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

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