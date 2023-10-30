الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

مع بداية الساعات الصباحية يحرص المسلمين في جميع المحافظات على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في مختلف محافظات مصر عبر جوجل، لتأدية الفريضة بأوقاتها المحددة، والبعض منهم سيرتب جدول يومه على كافة مواعيد الصلاة.

 

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في محافظات مصر

وتنشر «الدستور» في هذه السطور القادمة مواقيت اليوم الاثنين 30- 10- 2023. 

 

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 في القاهرة

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 بمحافظة القاهرة وتكون على النحو الآتي:

 موعد صلاة الفجر: 4:39 صباحًا.

موعد صلاة الظهر: 11:39 ظهرًا.

موعد صلاة العصر: 2:47 عصرًا.

موعد صلاة المغرب: 5:11 مساءً.

موعد صلاة العشاء: 6:29 مساءً.


 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:40 صباحًا.

موعد صلاة الظهر: 11:40 ظهرًا.

موعد صلاة العصر: 2:48 عصرًا.

موعد صلاة المغرب: 5:12 مساءً.

موعد صلاة العشاء: 6:30 مساءً.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:45 صباحًا.

موعد صلاة الظهر: 11:44 ظهرًا.

 موعد صلاة العصر: 2:51 عصرًا.

موعد صلاة المغرب: 5:15 مساءً.

موعد صلاة العشاء: 6:34 مساءً.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في الأقصر

موعد صلاة الفجر: 4:31 صباحًا.

موعد صلاة الظهر: 11:33 ظهرًا.

موعد صلاة العصر: 2:46 عصرًا.

موعد صلاة المغرب: 5:10 مساءً.

توقيت صلاة العشاء: 6:26 مساءً.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في أسوان

موعد صلاة الفجر: 5:06 صباحًا.

توقيت صلاة الظهر: 12:08 ظهرًا.

موعد صلاة العصر: 3:23 عصرًا.

موعد صلاة المغرب: 5:47 مساءً.

توقيت صلاة العشاء: 7:02 مساءً.

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر: 4:26 صباحًا.

توقيت صلاة الظهر: 11:27 ظهرًا.

موعد صلاة العصر: 2:37 عصرًا.

موعد صلاة المغرب: 5:01 مساءً.

موعد صلاة العشاء: 6:18 مساءً.

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