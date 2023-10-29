الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 900 لاعب.. انطلاق فعاليات مشروع اكتشاف المواهب بالإسكندرية

مشروع اكتشاف المواهب
مشروع اكتشاف المواهب بالإسكندرية

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من مشروع اكتشاف المواهب الرياضية، بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة د.صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية برئاسه عربي ابو زيد، وكلية التربيه الرياضية بنين برئاسة د.محمد بلال عميد الكلية، وكلية التربية الرياضيه بنات برئاسة الدكتورة مها أمين، وتحت رعاية هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية.

إعداد جيل من الرياضيين يمثل مصر

يهدف المشروع لاكتشاف المواهب الرياضية وخلق وإعداد جيل من الرياضيين يمثل مصر في البطولات العالمية والمحافل الدولية، وذلك في إطار اهتمام القياده السياسية بإكتشاف المواهب الرياضية والاستثمار الرياضى فيها وذلك لضرورته الهامة فى منظومة الرياضة المصرية.

تم اليوم اختيار اللاعبين من مديرية التربية والتعليم بعدد 900 لاعب ولاعبة وتم توقيع الكشف الطبي عليهم من اطباء متخصصين بكلية طب الإسكندرية.

الدفع باللاعبين المميزين للأندية والمشاريع القومية 

وبدأت فعاليات اليوم الأول باختبارات انتقاء المواهب الرياضية، بمركز شباب الحرمين، بحضور متخصصين من كليه التربية الرياضية بنين وبنات، وسيتم الدفع باللاعبين المتميزين للأندية الرياضيه والمشاريع القومية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، وسوف توجه مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية اللاعبين الاقل في المهارات إلى مراكز الشباب وتصنيفهم طبقا لموهبتهم.

ووجهه كل من وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتذليل العقبات أمام تنفيذ هذا المشروع.

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