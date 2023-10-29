"الرياضة" تواصل دورها التوعوي والتثقيفي لشباب المحافظات الحدودية

تواصل وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الادارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، تنفيذ فعاليات دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي رقم ٣٥ لشباب المحافظات الحدودية، والتي تُقام خلال الفترة ٢١ أكتوبر حتى ٢ نوفمبر بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر للدراسات العسكرية العليا.

وفي جانب من الفعاليات قدمت محاضرة بعنوان "أهم المتغيرات الدولية والتحديات والتهديدات للأمن القومي المصري والعربي"، تناولت أهم التغيرات المؤثرة على الأمن القومي وتعريفه والتحديات والتهديدات والمخاطر المؤثرة عليه.

وافتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم، فعاليات الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية في مصر وأفريقيا بمشاركة 300 شخصية من رموز ومشاهير الاقتصاد الرياضي فى العالم يمثلون 37 دولة عربية وافريقية وأوروبية.

يأتى ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي " اسميا" التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

ويهدف الملتقى تحقيق عدد من الاهداف عبر جلساته المختلفة على مدار يومين يتمثل أهمها فى بحث مستقبل الرياضة الجامعية الأفريقية وسبل تطويرها ومساهمة الفعاليات الرياضية في الناتج الوطني ورؤية مصر 2030 وسبل التحول الرقمي وكذلك السياحة الرياضية وآفاق الاستثمار الرياضي وأبعاد التحكيم الرياضي ودوره في تحفيز الاستثمار الرياضي وصناعة المكملات الغذائية بين الرقابة والمردود الرياضي والهندسة الرياضية كمحفز للاستثمار الرياضي وبناء استراتيجيات التسويق الناجحة للمؤسسات الرياضية.

وتشهد الفعاليات توقيع 3 بروتوكولات دولية لدعم التعاون في المجال الرياضي، ويأتى البروتوكول الأول بين السعودية وهولندا والثاني بين بلغاريا ومصر والثالث بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي.

أكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية رؤية الملتقى واهدافه المتنوعة التى تسلط الضوء على دور الرياضة الكبير على صعيد اقتصاديات الدول وما نتج عنها من صناعات عدة تخدم القطاع الرياضي، مشيرا إلى انتظار التوصيات الناجمة عن الملتقى والتى من شأنها تعظيم الاستثمار الرياضي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزراة انتهجت فكرًا جديدًا فى تعظيم الاستثمار الرياضي بالمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مبينا أن الوزارة حققت عدة نجاحات فى هذا الملف وخاصة من خلال مشروعات الطرح الاستثماري والتى تجاوزت عوائدها خلال آخر 3 سنوات أكثر من 28 مليار جنيه فضلا عن التطوير الشامل للبنية الرياضية بقري ومدن محافظات الجمهورية.