صبحى: دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية مثلت حجر الزاوية فى التحول لاقتصاديات الرياضة

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية في مصر وإفريقيا بمشاركة 300 شخصية من رموز ومشاهير الاقتصاد الرياضي فى العالم يمثلون 37 دولة عربية وإفريقية وأوروبية.

يأتى ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي "اسميا" التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

ويهدف الملتقى إلى تحقيق عدد من الأهداف عبر جلساته المختلفة على مدار يومين يتمثل أهمها فى بحث مستقبل الرياضة الجامعية الإفريقية وسبل تطويرها ومساهمة الفعاليات الرياضية في الناتج الوطني ورؤية مصر 2030 وسبل التحول الرقمي وكذلك السياحة الرياضية وآفاق الاستثمار الرياضي وأبعاد التحكيم الرياضي ودوره في تحفيز الاستثمار الرياضي وصناعة المكملات الغذائية بين الرقابة والمردود الرياضي والهندسة الرياضية كمحفز للاستثمار الرياضي وبناء استراتيجيات التسويق الناجحة للمؤسسات الرياضية.

وتشهد الفعاليات توقيع 3 بروتوكولات دولية لدعم التعاون في المجال الرياضي، ويأتى البروتوكول الأول بين السعودية وهولندا والثاني بين بلغاريا ومصر والثالث بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أهمية رؤية الملتقى وأهدافه المتنوعة التى تسلط الضوء على دور الرياضة الكبير على صعيد اقتصاديات الدول وما نتج عنها من صناعات عدة تخدم القطاع الرياضي، مشيرًا إلى انتظار التوصيات الناجمة عن الملتقى والتى من شأنها تعظيم الاستثمار الرياضي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة انتهجت فكرًا جديدًا فى تعظيم الاستثمار الرياضي بالمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مبينًا أن الوزارة حققت عدة نجاحات فى هذا الملف وخاصة من خلال مشروعات الطرح الاستثماري والتى تجاوزت عوائدها خلال آخر 3 سنوات أكثر من 28 مليار جنيه، فضلًا عن التطوير الشامل للبنية الرياضية بقرى ومدن محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدعم الذى تتلقاه المنظومة الرياضية المصرية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثلت حجر الزاوية فى تلك النهضة الرياضية الشاملة وعلى المستويات كافة.

وتضم قائمة المشاركين أيضًا تانيا موردزوفا ممثل الوفد البلغاري، ومصطفي بن أحمد بن هارون البدجالى رئيس الوفد العماني لوزارة الشباب والرياضة والثقافة، وأحمد عبدون رئيس الوفد الإماراتي ورئيس مركز الشباب الإماراتي، وأجناسيو جارثيا مدير عام إدارة التسويق الرياضي وتطوير الرياضة الأوليمبية فى حكومة إقليم الباسك رئيس الوفد الاسباني، واللواء محمد نبيل الدسوقي وفلاديمير لامدروف الوزير الروسي، ووفود كل من سلطنة عمان وسوريا وإيطاليا وهولندا واليمن.