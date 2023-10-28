السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب يستقبل نائب رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي

استقبل اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجينة بنت محسن بن حيدر درويش نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضى للشؤن العربية عضو مجلس الشوري وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بسلطنة عمان.


وتناول اللقاء والذي جاء  قبل ٢٤ ساعة من انطلاق الملتقي الدولى للاستثمار والصناعة الرياضية والذي يتم تنظيمه فى الفترة من ٢٩ حتى ٣١ أكتوبر الحالى سبل التعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد العربي للتسويق، كما تم الاتفاق على توقيع بروتكول تعاون بين الاتحاد الإفريقي لرياضة الجامعات والاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي. 


وأوضح صبحي، أن الملتقي الدولى والذي سوف ينطلق غدا سيشهد تجمع اكبر عدد من المستثمرين تحت مظلة واحدة لمعرفة كل ما هو جديد فى عالم الاستثمار والقاء الضوء على الفرص الاستثمارية فى القارة الأفريقية وبمشاركة ٣٧ دولة  فى كافة المجالات الرياضية العربية والإفريقية وفتح أسواق جديدة للمؤسسات والكيانات الاستثمارية.


فيما تقدمت نائبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي للشئون العربية بالشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي على  استقباله اليوم، مشيرة الى تطلع  الاتحاد لجذب مزيد من رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية والعربية، في مجال الاستثمار والتصنيع الرياضى  بالمنطقة العربية، وخاصة السوق المصرى والخليجي ، وغيرها من الدول العربية التى تتمتع بامكانيات متطورة فى مجال الصناعة الرياضية.


فيما توجه وزير الشباب ب بدعوه نائبة مجلس ادارة الاتحاد العربي للتسويق لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة والتى تمثل نقلة حضارية كبيرة لمصر كما تم دعوتها لزيارة مصنع النجيل الصناعى التابع لوزارة الشباب والرياضة. 

الدكتور أشرف صبحي أشرف صبحي للاستثمار والتسويق الرياضي بسلطنة عمان زير الشباب والرياضة

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