مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر
يعتاد المسلمون بشكل يومي مع صباح اليوم البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في محافظات مصر عبر المحرك "جوجل"، لأدائها بمواعيدها الصحيحة المحددة، وهي ثاني أركان الإسلام، ولكي يستجيب اللهم لهم الدعاء.
مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في محافظات مصر
وتنشر "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وبعض المحافظات.
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء
مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
صلاة الفجر 4:39 صباحا
أذان الظهر 11:39 صباحا
أذان العصر 2:47 مساءً
أذان المغرب 5:11 مساءً
أذان العشاء 6:29 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
وقت صلاة الفجر 4:45 صباحا
موعد أذان الظهر 11:44 صباحا
موعد أذان العصر 2:51 مساءً
موعد أذان المغرب 5:15 مساءً
موعد أذان العشاء 6:34 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:35 صباحا
موعد أذان الظهر 11:35 صباحا
موعد أذان العصر 2:42 مساءً
موعد أذان المغرب 5:06 مساءً
موعد أذن العشاء 6:25 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في أسوان
وقت صلاة الفجر 5:06 صباحا
موعد أذان الظهر 12:08 مساء
موعد أذان العصر 3:23 مساءً
موعد أذان المغرب 5:47 مساءً
موعد أذان العشاء 7:02 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
وقت صلاة الفجر 4:39 صباحا
موعد أذان الظهر 11:40 صباحا
موعد أذان العصر 2:52 مساءً
موعد أذان المغرب 5:16 مساءً
موعد أذان العشاء 7:32 مساءً
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في شرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:26 صباحا
موعد أذان الظهر 11:27 صباحا
موعد أذان العصر 2:37 مساءً
موعد أذان المغرب 5:01 مساءً
موعد أذان العشاء 6:18 مساءً