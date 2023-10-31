الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يعتاد المسلمون بشكل يومي مع صباح اليوم البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في محافظات مصر عبر المحرك "جوجل"، لأدائها بمواعيدها الصحيحة المحددة، وهي ثاني أركان الإسلام، ولكي يستجيب اللهم لهم الدعاء.

 

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في محافظات مصر

 

وتنشر "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وبعض المحافظات.

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

صلاة الفجر 4:39 صباحا

أذان الظهر 11:39 صباحا

أذان العصر 2:47 مساءً

أذان المغرب 5:11  مساءً

أذان العشاء 6:29 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

وقت صلاة الفجر 4:45 صباحا

موعد أذان الظهر 11:44 صباحا

موعد أذان العصر 2:51 مساءً

موعد أذان المغرب 5:15 مساءً

موعد أذان العشاء 6:34 مساءً

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:35 صباحا

موعد أذان الظهر 11:35 صباحا

موعد  أذان العصر 2:42 مساءً

موعد أذان المغرب 5:06 مساءً

موعد أذن العشاء 6:25 مساءً

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في أسوان
وقت صلاة الفجر 5:06 صباحا

موعد أذان الظهر 12:08 مساء

موعد أذان العصر 3:23 مساءً

موعد أذان المغرب 5:47 مساءً

موعد أذان العشاء 7:02 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
وقت صلاة الفجر 4:39 صباحا

موعد أذان الظهر 11:40 صباحا

موعد أذان العصر 2:52 مساءً

موعد أذان المغرب 5:16 مساءً

موعد أذان العشاء 7:32 مساءً

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:26 صباحا

موعد أذان الظهر 11:27 صباحا

موعد أذان العصر 2:37  مساءً

موعد أذان المغرب 5:01 مساءً

موعد أذان العشاء 6:18 مساءً

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