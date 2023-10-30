ميعاد امتحانات نصف السنة 2024

ارتفع البحث عن سؤال موعد امتحانات نصف السنة 2024، على محركات جوجل خلال الساعات الماضية من قبل الطلاب وأولياء الأمور، لذلك ينشر "الدستور" الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أن عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا

موعد امتحانات نصف السنة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات نصف العام 2024 لتبدأ امتحانات نصف العام لصفوف النقل يوم الأحد 14 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس 24 يناير 2024، امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية يوم السبت 27 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس 3 فبراير 2024.

من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف السنة يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، لجميع صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، ويأتي موعد امتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وبعد انتهاء الطلاب من تأدية امتحانات نصف السنة 2024 من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، تبدأ الإجازة، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

إجازة نصف العام 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 للطلاب ستكون خلال الفترة من يوم 27 يناير 2024 وحتى يوم 8 فبراير 2024 لسنوات النقل والتي تستمر لمدة أسبوعين فقط وفقا للمخطط الدراسي للعام الحالي 2023-2024 والذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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