الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: إطلاق 51 قافلة للصحة الإنجابية بـ 23 محافظة خلال شهر نوفمبر المقبل

أرشيفية
أرشيفية

تطلق وزارة الصحة والسكان، 51 قافلة للصحة الإنجابية، مستهدفة 153 قرية بـ23 محافظة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وضمن مبادرة «100 يوم صحة» خلال الفترة من يوم 4 إلى 30 من شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إطلاق هذه القوافل يأتي بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتقديم خدمات الصحة الإنجابية مع المشورة ومتابعة الحمل والكشف على الأطفال، بجانب تقديم خدمات السونار، مؤكدًا أن جميع الخدمات مجانية بالكامل.

وتابع «عبدالغفار» أن القوافل تقدم كافة وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، بجانب توفير الحقن الأحادية ذاتية الحقن، وهي وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة، تستطيع المنتفعة إعطاءها لنفسها، كما يتم صرف الوسائل بالوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مع توقيع الكشف الطبي من خلال أخصائيات النساء، ومجموعة من الأخصائيات المدربات على تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

من جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه ستتم إقامة معارض لنوادي المرأة، لتحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة، حيث يتم عرض منتجات نوادي المرأة، خلال الحملات، موضحا أن جميع المعروضات من إنتاج المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية، واللاتي تم تدريبهن بنوادي المرأة، وذلك إيمانًا بأهمية تمكين المرأة ودورها في تحسين الدخل الاقتصادي للأسر المصرية.

وأضاف «عباس» أن الرائدات الريفيات يقمن بحصر السيدات اللاتي يحتجن للخدمة قبل القافلة، وأثناء القافلة يتم تنظيم ندوات لرفع وعي المواطنين بأهمية المباعدة بين الولادات، وبمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل.

يذكر أن مواعيد وأماكن إطلاق قوافل الصحة الإنجابية، يتم نشرها بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

http://www.facebook.com/egypt.mohp

وزارة الصحة والسكان 100 يوم صحة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وسائل تنظيم الأسرة

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