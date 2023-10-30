الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30-10-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30-10-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة 

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة الداخلية ضد الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري نايل "الدوري المصري"، ومباراة غرناطة ضد فياريال ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة 

- مباراة الداخلية ضد الإسماعيلي في دوري نايل: تُقام على استاد "السلام"، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

 - مباراة البنك الأهلي ضد مودرن فيوتشر في دوري نايل: تُقام على إستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة 

- مباراة غرناطة ضد فياريال في الدوري الإسباني: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

- مباراة إمبولي ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناةAD Sports Premium 1.

- مباراة لاتسيو ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD Sports Premium 1.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

- مباراة بوافيستا ضد سبورتنج لشبونة في الدوري البرتغالي: في الساعة العاشرة والربع مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- مباراة بشكتاش ضد جازينتاب في الدوري التركي: في تمام الساعة السابعة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الاسماعيلى دوري نايل الدوري الاسباني

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