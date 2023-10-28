السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة 

ريال مدريد
ريال مدريد

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الاسباني الممتاز "لا ليجا" والذي انتهت لصالح الفريق الملكي بعد فوزه بهدفين مقابل هدف ليؤكد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني ويحسم الكلاسيكو لصالحه في الدور الأول لمباريات الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

هيكتور بيليرين لاعب ريال بيتيس الإسبانى يدعم فلسطين

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة 

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-النقاط
1ريال مدريد119112381528
2جيرونا1191125131228
3برشلونة1173123121124
4أتليتكو مدريد97112381522
5ريال سوسيداد105321812618
6أتلتيك بلباو105231610617
7رايو فاييكانو104421213-116
8فالنسيا104241211114
9ريال بيتيس103521214-214
10لاس بالماس11425810-214
11أوساسونا104151114-313
12خيتافي102531316-311
13إشبيلية9234141319
14فياريال102351216-49
15ألافيس10235814-69
16قادش10235814-69
17ريال مايوركا101541216-48
18سيلتا فيغو111371019-96
19غرناطة101361525-106
20ألميريا110381431-173

 ريال مدريد وبرشلونة  في ترتيب الدوري الإسباني 

وبفوز ريال مدريد اليوم فقد أكد صدارته لترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة متساويا مع فريق جيرونا في النقاط، لكنه يتفوق بفارق الأهداف أما في المركز الثالث، فيأتي فريق برشلونة بعد أن تجمد رصيد نقاطه عند النقطة الـ 24 ليبقى فارق النقاط بينه وبين نظيره فريق ريال مدريد المتصدر للدوري أربع نقاط.

ترتيب الدوري الإسباني ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة فوز ريال مدريد على برشلونة ريال مدريد وبرشلونة برشلونة

مواد متعلقة

"كالما كالما".. بيلينجهام يقلب تأخر ريال مدريد لانتصار على برشلونة ويواصل تصدر الليجا

الدورى الإسبانى: برشلونة يتقدم على ريال مدريد بهدف فى الشوط الأول

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023 قبل الجولة العاشرة "مدريد في الصدارة"

الأكثر قراءة

الرئيس الفلسطينى: كيف يمكن السكوت على قتل أكثر من 3 آلاف طفل؟

القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تعلن فشل هجوم الاحتلال البرى على غزة (فيديو)

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

أحمد موسى عن حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى: مصيبة.. والجثث تفحمت

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»

وزير الجيش الإسرائيلى: ليست لدينا مصلحة فى توسيع نطاق الحرب مع غزة