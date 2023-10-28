السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هيكتور بيليرين لاعب ريال بيتيس الإسبانى يدعم فلسطين

بيليرين
بيليرين

دعم الإسباني هيكتور بيليرين، لاعب نادي ريال بيتيس، اليوم السبت، القضية الفلسطينية عبر حسابه بـ"إنستجرام".

ونشر بيليرين، لاعب أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني السابق، صورة للافتة مكتوب عليها: "فلسطين يجب أن تكون حرة".

وواصلت جماهير كرة القدم دعم فلسطين، حيث قدمت جماهير سيلتيك الاسكتلندي لافتة رائعة في ملعب "سيلتيك بارك" معقل النادي بلافتات وأعلام فلسطين خلال اللقاء.

جماهير سيلتيك كانت أول الجماهير التي دعمت فلسطين منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

ورغم تحذيرات إدارة النادي للجمهور قبل المواجهة من إدخال أية أعلام أو لافتات تتعلق بفلسطين، إلا أن ذلك لم يمنعهم من القيام بذلك وإبداء تضامنهم مع غزة.

بينما دعمت جماهير باريس سان جيرمان في ملعب "حديقة الأمراء" معقل النادي الفرنسي، فلسطين بلافتات وأعلام.

وجاءت رسالة جماهير باريس سان جيرمان في المدرجات: "ليرقد كل ضحــــــــايا الشرق الأوسط في سلام".. "الحـــرب على غــــزة، ماذا يفعل المجتمع الدولي؟".


رسالة جماهير باريس لدعم القضية الفلسطينية


أما جماهير جالاتا سراي التركي استمرت في دعم فلسطين، حيث كانت أعلام فلسطين حاضرة، كما وجهت رسالة أيضًا: "إذا لم تكن القدس حرة، فإن العالم أسير، ولقد فقدت الإنسانية ضميرها في القدس".

ويتعرض الشعب الفلسطيني لهجوم غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من أسبوعين، تسببت في استشهاد أكثر من 7 آلاف شخص.

بيليرين هيكتور بيليرين ريال بيتيس بيتيس فلسطين

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