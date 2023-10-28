السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة
موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المسابقة.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

من المقرر أن يكون موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، اليوم السبت، في الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد 

ستُذاع مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

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ويسعى فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، لمواصلة نغمة الانتصارات، أملًا في خطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم 2023-2024.

ويخوض فريق برشلونة مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف في الدوري الإسباني، ثم فاز على شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 2-1، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يرغب فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا وحصد الثلاث نقاط، لاستعادة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويدخل فريق ريال مدريد هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة أيضًا، بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي مع إشبيلية بنتيجة 1-1 بالدوري الإسباني، ثم تغلّب على سبورتنج براجا البرتغالي بنتيجة 2-1، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط.

وسيدير اللقاء الحكم خيسوس خيل مانزانو، وسيعاونه جييرمو كوادرا فرنانديز في تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، سيقود مباراته الثالثة بين الناديين، علمًا أنه من أبرز الحكام في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة.

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