الدورى الإسبانى: برشلونة يتقدم على ريال مدريد بهدف فى الشوط الأول

تقدم فريق برشلونة على ضيفه ريال مدريد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإسباني، بهدف دون رد.

وفرض لاعبو برشلونة استحواذهم على مجريات اللعب وضغطوا من الدقائق الأولى رغبة في تسجيل هدف مبكر وتأكيد سيطرتهم على المباراة.

وسجل إلكاي جوندوجان هدف التقدم لفريق برشلونة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، بعدما أخطأ أوريلين تشواميني في تمرير الكرة ووصلت لجوندوجان في حالة انفراد بالحارس وتزحلق ضد ديفيد ألابا واستخلص جوندوجان الكرة وسددها في الشباك.

وبعدها بدقيقة حاول فينسيوس، بتسديدة خارج منطقة الجزاء لكنها جاءت سهلة في يد تير شتيجن.

وكاد فيرمين لوبيز يسجل الهدف الثاني، بالدقيقة 15 بتسديدة داخل منطقة اصطدمت في عارضة كيبا.

وحاول أنطونيو روديجير بتسديدة من مسافة بعيدة، بالدقيقة 21 لكنها مرت بجوار مرمى تير شتيجن.

وأنقذ كارفخال ريال مدريد من انفراد فيليكس بالدقيقة 28، بعدما مر ببراعة من روديجير.

واستمر الأداء الهجومي بين كلا الفريقين خلال الدقائق التالية من عمر الشوط وحاول كل منهما الوصول للمرمى وهز الشباك، وكانت الخطورة للاعبي فريق برشلونة إذ هدد لاعبوه المرمى بأكثر من فرصة محققة ولكن دفاعات ريال مدريد أنقذت مرماها في اللحظات الأخيرة.

بينما حاول لاعبو فريق ريال مدريد تنظيم صفوفهم الدفاعية، واستغلال ضغط برشلونة الهجومي لقلب اللعب وتنفيذ هجمة مباغتة وتسجيل التعادل.

وشهدت الدقائق الخمس الأخيرة زيادة الضغط الهجومي من قبل لاعبي فريق برشلونة لتسجيل الهدف الثاني، وحصلوا على ركلتين ركنيتين متتاليتين أبعدهما دفاع ريال مدريد.

وسدد لاعبو برشلونة كرة وحيدة على المرمى من 4 محاولات وخرجت كرتان من الملعب وأخرى اعترضها الدفاع، فيما لم يسدد لاعبو ريال مدريد أي كرة على المرمى من 5 محاولات وخرجت كرتان من الملعب واعترض الدفاع 3 كرات.

واستحوذ لاعبو برشلونة على مجريات اللعب بنسبة 55% مقابل 45% لصالح فريق ريال مدريد.