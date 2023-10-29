الأهلى يطالب بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة الإياب أمام صن داونز

أرسلت إدارة الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، خطابًا رسميًا إلى الجهات المعنية تطلب فيه السعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة صن داونز، المقرر لها الثامنة من مساء الأربعاء فى إياب نصف نهائى بطولة الدورى الإفريقى.

وأجرى الدكتور سعد شلبى، المدير التنفيذى، اتصالًا هاتفيًا لوليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، وكذلك بوزارة الرياضة لدعم طلب الأهلى أمام الجهات المعنية.

وكانت الجالية العربية، وفي مقدمتها العاملون بسفارة فلسطين في جنوب إفريقيا وأبناؤهم، حرصوا على حضور المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم أمس على ملعب لوفتوس لدعم اللاعبين قبل مباراة صن داونز.

وقام أبناء المستشار بلال نجم، مستشار سفارة فلسطين في جنوب إفريقيا، بإهداء المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة فريق الكرة بجنوب إفريقيا، الكوفية الفلسطينية الشهيرة.

الدوري الإفريقي|الأهلي يختتم استعداداته لمباراة صن داونز

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنهى مرانه الختامي اليوم بجنوب إفريقيا على استاد لوفتوس الذي يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز، المقرر لها الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة وجنوب إفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، الذي بدأ بمحاضرة من مارسيل كولر، المدير الفني، ثم خاض اللاعبون فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة صن داونز، وحضره ممثلًا عن النادي كل من: الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وسبق أن لعب الفريقان أربع عشرة مباراة خلال سبع مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في خمس مباريات، وفاز صن داونز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في خمس مباريات، وأحرز لاعبو الأهلي تسعة عشر هدفًا، مقابل تسعة عشر هدفًا تلقتها شباكه.