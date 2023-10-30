الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وكيل "فتوح" يكشف تطورات مفاوضات التجديد مع الزمالك ويؤكد: لديه 4 عروض محلية

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف سمير صلاح وكيل أعمال أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تطورات مفاوضات التجديد مع إدارة القلعة البيضاء.

 

وأكد وكيل اللاعب أن فتوح لديه 4 عروض محلية خلال الوقت الراهن، من بينها عرض الزمالك.

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وكيل فتوح: ننتظر جلسة قريبًا مع مجلس الزمالك لحسم التجديد

قال سمير صلاح وكيل أحمد فتوح في تصريحات تليفزيونية " مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب جلس معنا قبل الانتخابات بأسبوعين فقط واتفقنا حينها على مدة التعاقد والمستحقات القديمة".

 

وأضاف " مجلس إدارة نادي الزمالك أبلغنا بأنه سيتم عقد جلسة أخرى عقب الانتخابات ونحن في انتظار هذه الجلسة خلال الأسبوع الجاري".

 

وتابع " أحمد فتوح لديه مستحقات لمدة سنة ماضية ولديه مقدم العقد وكذلك منحة التعاقد".

 

وأكد " نسبة اقتراب فتوح من تجديد عقده مع الزمالك 50-50 والأرقام التي طالبنا بها ليست بعيدة".

 

وواصل حديثه " فتوح يمتلك عروضًا محلية وخارجية أيضًا وكل ما يأتي عن طريق وكلاء لكن لم نجلس مع أحد حتى الآن، ورفضنا الاجتماع أو التفاوض مع أحد حتى شهر ديسمبر المقبل".

 

وبسؤاله عن مصير اللاعب لو لم يحدث اتفاق مع الزمالك، علّق " إن شاء الله يحدث اتفاق، الاختيار الأول للاعب هو التجديد مع الزمالك، وفي حال لم يتم الاتفاق سندرس كل العروض المقدمة له وكل شيء وارد".

 

وكشف " فتوح لديه 4 عروض من الدوري المصري، توجد 3 عروض بالإضافة إلى عرض الزمالك".

 

وأتم " لو لم يحدث اتفاق مع الزمالك سيكون الخيار الثاني له هو الاحتراف الخارجي".

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