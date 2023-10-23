وكيل أحمد فتوح: اتفقنا على تجديد العقد مع الزمالك.. والباب مُغلق أمام الأهلى

أكد سمير صلاح، وكيل أحمد فتوح ظهير فريق الزمالك، أن اللاعب اتفق مع حسين لبيب، رئيس النادي، على تجديد عقده، مشددًا على أن الباب مغلق تمامًا أمام فكرة انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي.

وارتبط اسم أحمد فتوح بالانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، إلى حسم ملف تجديد عقد أحمد فتوح خلال الفترة الحالية، والذي ينتهي تعاقده مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

وقال صلاح، في تصريحات إذاعية لبرنامج "كورة في الـ90": "رغبة فتوح الأولى هي البقاء والاستمرار مع نادي الزمالك".

وزاد: "الأهلي؟ الباب مُغلق تمامًا أمام انتقاله للفريق، ولم تحدث أي مفاوضات".

واستطرد قائلًا: "عقدنا جلسة مع حسين لبيب قبل انتخابات النادي بأسبوع لوضع بعض البنود لحسم مسألة تجديد العقد، واتفقنا على تجديد العقد بالفعل".

وتابع: "سيتم إعلان تجديد عقد فتوح مع الزمالك شهر نوفمبر المقبل".

وأوضح قائلًا: "تراجع مستوى فتوح في الفترة الماضية كان سببه تصريحات مرتضى منصور، ولكن عبدالواحد السيد السبب في عودته لمستواه بعد جلسة معه".