مصدر: أحمد فتوح يشترط التساوى مع زيزو للتجديد للزمالك.. وهذا سر الـ60 مليونًا

كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح لاعب الزمالك، حقيقة ما تردد حول طلبه الحصول على 60 مليون جنيه كمنحة تعاقد، لتجديد عقده.

وقال المصدر، إن "فتوح" لم يطلب 60 مليون جنيه منحة تعاقد، فقط طلب التساوي مع أحمد سيد زيزو في الراتب، وكذلك مقدم التعاقد.

وأشار إلى أن خال فتوح يرى أنه أفضل لاعبي الزمالك مع زيزو، وبالتالي يستحق التساوي معه.

وأوضح أن البعض من جمهور الأهلي يردد شائعة طلب "فتوح" مبلغا ماليا ضخمت من أجل إبعاده عن الزمالك، ولكي يستغل الأهلي الأمر ويحصل على توقيع اللاعب، لكن اللاعب حتى الآن رغبته الأولى الاستمرار في الزمالك.

وينتهي عقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.