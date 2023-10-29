الدورى الإفريقى| الأهلى يتوجه إلى ملعب مباراة صن داونز

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة بمدينة بريتوريا في طريقه إلى استاد لوفتوس استعدادًا لخوض مباراة صن داونز، التي تقام في الثالثة عصر اليوم، على استاد لوفتوس في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وقبل تحرك الفريق عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية في الثانية عشرة والنصف ظهرًا، واستمرت لمدة نصف ساعة، تحدث فيها المدير الفني مع اللاعبين في الجوانب الخططية التي سبق التدريب عليها خلال التحضير لمباراة صن داونز، ومراجعة التعليمات الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين.

وخاض الأهلي مرانه الختامي لمباراة صن داونز، أمس، على ملعب المباراة، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران.

وبدأ المران بمحاضرة من مارسيل كولر، المدير الفني، ثم خاض اللاعبون فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد مع صن داونز الجنوب إفريقي على ملعب لوفتوس في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي، التي تقام للمرة الأولى في تاريخ بطولات الأندية الإفريقية.

وسبق أن لعب الفريقان أربع عشرة مباراة خلال سبع مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في خمس مباريات، وفاز صن داونز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي تسعة عشر هدفًا، مقابل تسعة عشر هدفًا تلقتها شباكه.

المواجهة الأولى في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بالتعادل 1- 1، أحرز هدف الأهلي سيد عبدالحفيظ، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 3- صفر، أحرز أهداف الأهلي خالد بيبو.

المواجهة الثانية في ذهاب دور الستة عشرة لدوري أبطال إفريقيا 2007، أقيمت المباراة في بريتوريا، وانتهت بالتعادل 2- 2، أحرز هدفي الأهلي محمد بركات وأمادو فلافيو، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- صفر، أحرزهما شادي محمد ومحمد أبوتريكة.

المواجهة الثالثة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2018/ 2019، أقيمت المباراة في بريتوريا، وانتهت بفوز صن داونز 5- صفر، وفي لقاء العودة بالإسكندرية فاز الأهلي 1- صفر، أحرزه وليد أزارو.

المواجهة الرابعة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2019/ 2020، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر، أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وفي لقاء العودة ببريتوريا تعادل الفريقان 1- 1، أحرز هدف الأهلي ليبوهانج مبوي مدافع صن داونز في مرمى فريقه.

المواجهة الخامسة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2020/2021، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر، أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وفي لقاء العودة ببريتوريا تعادل الفريقان 1-1، أحرز هدف الأهلي ياسر إبراهيم.

المواجهة السادسة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021/ 2022، فاز صن داونز 1- صفر، ذهابًا وإيابًا.

المواجهة السابعة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2022/ 2023، تعادل الفريقان بالقاهرة 2- 2، أحرز هدفي الأهلي محمد عبدالمنعم وحسين الشحات، وفي لقاء العودة ببريتوريا فاز صن داونز 5- 2، أحرز هدفي الأهلي محمد شريف وبيرسي تاو.