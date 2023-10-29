الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أعلام فلسطين تتواجد فى مدرجات ملعب مباراة صن داونز والأهلى

أعلام فلسطين في مدرجات
أعلام فلسطين في مدرجات ملعب لوفتس فيرسفيلد

أعلنت جماهير فريق ماميلودي صن داونز، تضامنها مع الشعب الفلسطيني، خلال تواجدها في مدرجات ملعب (لوفتيس فيرسفيلد) خلال مباراة الفريق أمام الأهلي، في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ورفعت جماهير صن داونز، أعلام فلسطين، تضامنًا منها مع الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الاعتداء الوحشي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يخوض فريق الأهلي حاليًا مواجهة مهمة، أمام مضيفه صن داونز، في المباراة التي تجمعهما ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي دون أهداف، ويطمح الأهلي للخروج من المباراة، بالتعادل على أقل تقدير، قبل خوض مواجهة الحسم بالقاهرة، يوم الأربعاء المقبل.

بدأ الأهلي، مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول

الوسط: مروان عطية، أليو ديانج

الوسط الهجومي: رضا سليم، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات

الهجوم: صلاح محسن

وبدأ صن داونز، مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: خوليسو موداو، جرانت كيكانا، عبدالمنعم بوطويل، أوبري موديبا

خط الوسط: ريفالدو كوتزي، تيبوهو موكوينا

خط الوسط الهجومي: جاستون سيرينو، مارسيلو إليندي، سيمبا زواني

خط الهجوم: ثابيلو ماسيكو

 

ماميلودي صن داونز الشعب الفلسطيني فلسطين الاهلى الدوري الإفريقي لكرة القدم

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