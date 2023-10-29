أطنان من المتفجرات غير مسبوقة.. خالد عكاشة يكشف سر التوحش الإسرائيلى فى غزة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن هذه الجولة من الحرب بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، شهدت تغيرًا كبيرًا عن الجولات السابقة، وهي أكثر تطورا وأكثر وحشية.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن عناصر حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى شهدت تطورا كبيرا على مستوى التسليح والمهارة القتالية والخططية، ودرسوا الجانب الإسرائيلي دراسة معمقة، بينما على الجانب الآخر عندما بدا لإسرائيل هذا التطور والتغير على قدرات المقاومة، قابلته بوحشية أكبر واستخدام أسلحة أكثر فتكًا، وصب عدد من أطنان المتفجرات لم تشهده أي جولة سابقة بين فصائل المقاومة وإسرائيل.

ولفت إلى أن الهدف الاستراتيجي من العملية من الجانب الإسرائيلي، أن الاحتلال أفصح عن وجهه القبيح عندما تحدث عن التهجير القسري ودفع سكان غزة إلى سيناء، ودفع سكان الضفة إلى الأردن.



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