الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بايدن يؤكد رفض الولايات المتحدة نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفض الولايات المتحدة نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأعرب بايدن عن تقديره البالغ للدور الإيجابي لمصر والقيادة المصرية.

وسبق أن تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، هاتفيًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بشأن تطورات الأوضاع في غزة.

وأطلع بايدن الرئيس السيسي على الجهود الأمريكية لضمان ألا توسع أطراف إقليمية رقعة الصراع الدائر في غزة، مؤكدًا ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري وكبير.

وتعهد بايدن والسيسي بتسريع وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة بشكل كبير، اعتبارًا من اليوم وعلى نحو متواصل.

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