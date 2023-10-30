خالد عكاشة يكشف سر الاعتداء على إسرائيليين في مطار روسي

علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، على أحداث الشغب التي شهدها مطار في روسيا، اليوم، ومحاولة الاعتداء على ركاب إسرائيليين، قائلًا إن الخبر ليس غريبا، وهو يشبه ما تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية في وقت غزوها العراق في عام 2003.

الرأي العام العالمي غاضب بشبب مشاهد الجرائم الإسرائيلية

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذا الاعتداء هو نتيجة تغيير ملموس في العواصم العالمية، بعد أن تأثر الرأي العام العالمي بالمشاهد القاسية وحجم الانتهاكات الإنسانية الكبيرة التي تبثها القنوات الإخبارية، والمقاطع المصورة التي تمكن سكان غزة وسكان الضفة الغربية من بثها على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر التطبيقات الذكية، ووجدت طريقها لشرائح الرأي العام العالمي.

تغيير الرأي العام تجاه ما تقوم به إسرائيل في غزة

ولفت إلى أن الغالبية كانت تميل تجاه إطلاق يد إسرائيل وتسمية ما تقوم به أنه حق الدفاع الشرعي، لكن هذا الرأي يشهد انحسارًا ملحوظًا، وظهر جليًا في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فالدول التي صوتت لصالح قرار يطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار، كان قبل أيام إما توقف موقف حيادي وسلبي، أو لا تؤيد الحق الفلسطيني في المقاومة، ثم عدلت رأيها بسبب بشاعة الانتهاكات الإسرائيلية.

وأوضح أن الاعتداء المباشر والإيذاء المباشر للإسرائيليين، أمر يشبه ما تعرضت له الولايات المتحدة في وقت غزو العراق في 2003، وكذلك كثير من المصالح الأمريكية تأثرت عندما كانت تخرج صور الانتهاكات بحق المدنيين العراقيين.

وأردف: "مشهد فلسطين أقوى باعتبار أن شعب فلسطين تحت الاحتلال، وهو الشعب الوحيد في العالم الذي يرضخ تحت الاحتلال".

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