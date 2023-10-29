الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: تجهيز قافلة مساعدات جديدة بمعبر رفح

مساعدات
مساعدات

أكد مصطفى عبد الفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، من معبر رفح البري، دخول ما يقرب من 14 شاحنة، في إنتظار تفريغ الحمولة داخل الجانب الفلسطيني.

 

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن القافلة التي تفرغ حمولتها الآن تضم أكبر كمية من المساعدات الطبية، من أجل دعم المصابين في قطاع غزة.

 

وأضاف أنه يتم تجهيز قافلة لدخولها في الساعات القادمة، والتي تضم عددا من المساعدات الغذائية والطبية، مشيرًا إلى أن مجموع الشاحنات التي دخلت للجانب الفلسطيني حتى الآن هو 96 شاحنة.

مراسل القاهرة الاخبارية معبر رفح رفح قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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