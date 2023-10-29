القاهرة الإخبارية: تجهيز قافلة مساعدات جديدة بمعبر رفح

أكد مصطفى عبد الفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، من معبر رفح البري، دخول ما يقرب من 14 شاحنة، في إنتظار تفريغ الحمولة داخل الجانب الفلسطيني.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن القافلة التي تفرغ حمولتها الآن تضم أكبر كمية من المساعدات الطبية، من أجل دعم المصابين في قطاع غزة.

وأضاف أنه يتم تجهيز قافلة لدخولها في الساعات القادمة، والتي تضم عددا من المساعدات الغذائية والطبية، مشيرًا إلى أن مجموع الشاحنات التي دخلت للجانب الفلسطيني حتى الآن هو 96 شاحنة.