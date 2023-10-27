"فشل استخباراتي جديد".. خالد عكاشة يكشف سر الهجوم الإسرائيلي البري على غزة

كشف خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات، سر الهجوم الإسرائيلي البري على غزة، والأعنف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر.

وقال عكاشة، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن الهجوم جاء بعد توفر معلومات استخباراتية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مواقع بعينها خاصة بالفصائل الفلسطينية، وسيقوم بالاندفاع بشكل سريع للوصول للمواقع، بغض النظر عن مدى مصداقية المعلومات.

معلومات غير دقيقة وراء الهجوم البري لإسرائيل

ولفت إلى أنه كان هناك حديث خلال الأيام الماضية أنه بمجرد استكمال المعلومات الاستخباراتية الخاصة بمناطق إطلاق الصواريخ سيبدأون في تنفيذ هجوم بري، لاستئصال القدرة الصاروخية، لكن على ما يبدو أن هناك تشوش في المعلومات، لأنه أثناء هذا الجهد العسكري الإسرائيلي، نرى عدد من الرشقات الصاروخية، وحزم متتالية أصابت مستوطنات إسرائيلية في نفس توقيت الهجوم.

وأردف: "هذه مفارقة ومعضلة، تدل أنه لا يوجد نضوج للمعلومات التي تحدث عنها الاحتلال، ونتج عنها غزو باطش، دون قدرة على الوصول للأهداف المعلنة، وهي فصائل المقاومة، أو حركة حماس كما تزعم إسرائيل.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بإصابة مستوطن جراء سقوط صاروخين في منطقة زراعية شرق ريشون ليتسيون.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، منذ قليل رشقات صاروخية متتالية من قطاع غزة باتجاه تل أبيب وعسقلان وأسدود ووسط الأراضي المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسماع دوي أكثر من 10 انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وغرب مدينة القدس المحتلة.