إسرائيل توافق على تهدئة فى غزة ليوم واحد بشرط إشراف دولى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن مصادر لها، بأن إسرائيل وافقت على تهدئة في قطاع غزة ليوم واحد، بشرط وجود إشراف دولي.

وقال مسئول على الحدود الفلسطينية، لـ"رويترز"، إن فريقًا طبيًا، و10 شاحنات تحمل ماء وغذاء ودواء، دخلوا قطاع غزة، اليوم الجمعة، من معبر رفح على الحدود مع مصر.

وأضاف: "دخل صباح اليوم الجمعة وفد طبي مكون من عشرة أطباء أجانب، بالإضافة إلى عشر شاحنات تحمل ماء وغذاء ودواء إلى قطاع غزة من معبر رفح البري، ليصل إجمالي عدد الشاحنات منذ بداية الحرب إلى 84 شاحنة فقط".

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينجز، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن مفاوضات مستفيضة جارية مع إسرائيل في محاولة لتمرير المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وتابعت "هاستينجز" قائلة: "بالإضافة إلى القضايا الفنية والأمنية، هناك قضايا سياسية أيضا.. وهناك قدر معين من الضغوط على حكومة إسرائيل فيما يتعلق بسياساتها الداخلية".